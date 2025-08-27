SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI zeigt sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 12,19 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Bei 12,31 USD markierte die SoundHound AI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,07 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.225.879 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SoundHound AI-Aktie derzeit noch 104,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,33 USD ab. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 181,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SoundHound AI ein Ergebnis je Aktie von -0,11 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,018 USD je Aktie in den SoundHound AI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen