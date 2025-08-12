DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.600 +0,1%Nas21.722 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Kursfeuerwerk

28.08.25 20:24 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend mit Kursfeuerwerk

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,6 Prozent auf 12,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
12,60 USD 0,69 USD 5,79%
Charts|News|Analysen

Um 20:07 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 12,58 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die SoundHound AI-Aktie bei 12,76 USD. Bei 12,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.864.772 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SoundHound AI-Aktie somit 49,63 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 4,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,68 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 13,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte SoundHound AI im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

