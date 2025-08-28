DAX23.963 -0,3%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.407 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

29.08.25 16:10 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Bei der SoundHound AI-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 12,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
12,30 USD -0,23 USD -1,84%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,54 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 12,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 12,43 USD. Mit einem Wert von 12,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der SoundHound AI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.978.593 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 99,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,33 USD ab. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 189,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SoundHound AI ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42,68 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,018 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

