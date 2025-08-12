SoundHound AI Aktie News: Anleger greifen bei SoundHound AI am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 12,77 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 12,77 USD zu. Die SoundHound AI-Aktie legte bis auf 12,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.965.424 SoundHound AI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 24,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 95,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 4,33 USD. Abschläge von 66,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2025 hat SoundHound AI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je SoundHound AI-Aktie.

