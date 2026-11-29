Source Rock Royalties hat am 27.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – ein Plus von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Source Rock Royalties 1,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net