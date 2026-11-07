South Bow stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

South Bow lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,620 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 505,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 562,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net