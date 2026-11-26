South Pacific Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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South Pacific Metals hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
South Pacific Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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