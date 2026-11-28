South Star Battery Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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South Star Battery Metals hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei South Star Battery Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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