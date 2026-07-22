SouthState Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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SouthState Bank hat sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,11 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 935,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 926,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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