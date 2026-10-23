SouthState Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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SouthState Bank hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,42 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SouthState Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 958,8 Millionen USD im Vergleich zu 980,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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