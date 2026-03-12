Souveräne Drohnenabwehr

DroneShield schaltet in den Angriffsmodus: Der Spezialist für Drohnenabwehr baut seine erste Fertigungsstätte außerhalb Australiens direkt in der EU auf.

• DroneShield mit Aufbau einer eigenen EU-Fertigungsstätte zur Drohnenabwehr

• Lokale Lieferketten stärken, schnelle Reaktion auf Ausschreibungen ermöglichen

• Produktionskapazität soll bis Ende 2026 auf 2,4 Milliarden US-Dollar steigen



DroneShields strategischer Ausbau der europäischen Industriepräsenz

DroneShield hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner globalen Wachstumsstrategie erreicht und die Einrichtung einer Fertigung für Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge innerhalb der Europäischen Union verkündet. Diese Initiative markiert eine tiefgreifende Erweiterung der industriellen Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Kontinent. In enger Kooperation mit einem erfahrenen und bereits am Markt etablierten Fertigungspartner wurde die Produktion von Counter-UAS-Systemen "Made in Europe" bereits initiiert. Ziel ist es, die ersten Einheiten aus dieser neuen Fertigungslinie bis Mitte des Jahres 2026 an Kunden auszuliefern.

Stärkung souveräner Fähigkeiten und Lieferketten

Ein wesentlicher Aspekt dieser Standortentscheidung ist der Aufbau einer primär in der EU ansässigen Lieferkette. Es handelt sich dabei um die derzeit einzige Produktionsstätte von DroneShield, die sich außerhalb des Heimatstandortes Australien befindet. Durch die lokale Fertigung kann das Unternehmen wesentlich gezielter auf Ausschreibungen und Beschaffungsprojekte innerhalb der Union reagieren. In diesen Verfahren wird zunehmend Wert auf technologische Souveränität, eine regionale Wertschöpfung und die damit verbundene Sicherheit der Lieferwege gelegt. Die physische Nähe zu den europäischen Kunden reduziert zudem den logistischen Aufwand und ermöglicht eine hochgradig skalierbare Bereitstellung der Abwehrsysteme.

DroneShield: Beitrag zur europäischen Verteidigungsbereitschaft

Der CEO von DroneShield, Oleg Vornik, ordnet die Expansion als direkte Antwort auf die veränderte Sicherheitslage ein: "Europa befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel seiner Drohnenabwehrvorsorge. Mit der Einrichtung einer eigenen Produktionsstätte in der EU trägt DroneShield zur nationalen Souveränität Europas bei und liefert gleichzeitig weiterhin schnell und zuverlässig an unsere europäischen Kunden. Der ReArm Europe Plan / die Initiative Readiness 2030 hat die Bedeutung einer lokalisierten, skalierbaren Produktion hervorgehoben, und diese neue Produktionslinie versetzt uns in die Lage, diese Nachfrage zu decken."

Massive Steigerung der globalen Produktionskapazität

Die Eröffnung des europäischen Standorts ist ein zentraler Pfeiler der langfristigen Unternehmensplanung. DroneShield strebt eine massive Ausweitung seiner Kapazitäten an. Lag die jährliche Gesamtproduktionskapazität im Jahr 2025 noch bei etwa 500 Millionen US-Dollar, so soll dieser Wert durch die neuen Strukturen bis zum Ende des Jahres 2026 auf voraussichtlich 2,4 Milliarden US-Dollar ansteigen. Diese enorme Steigerung spiegelt den wachsenden Bedarf von Militärs, Strafverfolgungsbehörden und Betreibern kritischer Infrastrukturen wider, die ihre Verteidigungsfähigkeiten gegen Bedrohungen durch Drohnen weltweit modernisieren.

Die DroneShield-Aktie hat am Mittwoch in Sydney 1,49 Prozent höher bei 4,080 AUD geschlossen.

