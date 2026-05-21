Sow Good gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Sow Good hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -3,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
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