Sow Good vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sow Good hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Sow Good hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -13,500 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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