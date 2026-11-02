SPAC II Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SPAC II Acquisition A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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