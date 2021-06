Spac Lakestar will Ferienunterkunft-Marktplatz HomeToGo an die Börse bringen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Investor Klaus Hommels hat für sein seit Kurzem an der Börse notiertes Finanzvehikel (Spac) ein Übernahmeziel gefunden. Der Börsenmantel Lakestar wolle den deutschen Marktplatz für Ferienunterkünfte HomeToGo aus Berlin übernehmen und so an die Börse bringen. Beide Firmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Eine endgültig verbindliche Vereinbarung sei jedoch nicht garantiert. Unklar war zunächst auch die im Raum stehende Transaktionssumme.

Einem Bericht des Wirtschaftsmagazins "Capital" zufolge haben die beiden Unternehmen schon vor einiger Zeit die Absichtserklärung unterschrieben. "Seither würden der Lakestar-Spac und das Start-up-Management über die Konditionen des Zusammenschlusses verhandeln. Die angepeilte Bewertung soll bei rund einer Milliarde Euro liegen", hieß es in dem Bericht.

Der deutsche Airbnb-Konkurrent HomeToGo listet den Angaben nach Zehntausende Anbieter und betreibt 23 länderspezifische Webseiten und Apps. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. In den ersten Minuten nach der Ankündigung zog der Kurs der Lakestar-Aktien um bis zu acht Prozent an. Kurz danach gaben die Aktien einen Teil der Gewinne ab und stiegen zuletzt um rund drei Prozent auf 10,24 Euro./ngu/zb/jha/