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Space-Hype

Aktien von Redwire, MDA, Rocket Lab & Co.: Weltraum-Aktien setzen Rally fort: SpaceX-Börsengang beflügelt

26.05.26 15:33 Uhr
NYSE- und NASDAQ-Aktien von Redwire, MDA, Rocket Lab & Co: Weltraum-Aktien mit neuem Höhenflug - SpaceX-Börsengang treibt an | finanzen.net

Der geplante Mega-Börsengang von SpaceX sorgt weiter für Fantasie im gesamten Raumfahrtsektor. Vor allem kleinere Branchenwerte wie Redwire, MDA Space und Firefly Aerospace profitieren.

Werte in diesem Artikel
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Firefly Aerospace Incorporation
50,68 EUR 5,23 EUR 11,51%
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• Space-Aktien klettern deutlich
• SpaceX-IPO treibt an - Börsenunterlagen vorgelegt
• Fehlende Fundamentaldaten

Die Aussicht auf den SpaceX-IPO treibt die Kurse im Raumfahrtsektor weiter an. Elon Musks SpaceX hat Unterlagen für einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht eingereicht - mit einer kolportierten Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar. Gleich mehrere Nebenwerte aus dem Bereich Raketen, Satelliten und Weltrauminfrastruktur bauen ihre jüngsten Kursgewinne im Dienstagshandel deutlich aus.

Aktien von Redwire, MDA Space und Firefly mit Aufschlägen

Zu den auffälligsten Gewinnern zählen die Redwire-Aktie, die MDA Space-Aktie sowie die Firefly Aerospace-Aktie. Alle drei Titel setzen ihren Kurssprung fort, teilweise mit prozentual zweistelligen Zugewinnen. So geht es für Redwire an der NYSE zeitweise 13,94 Prozent auf 17,49 US-Dollar nach oben. MDA Space gewinnt derweil 0,53 Prozent auf 43,34 US-Dollar. Die Titel von Firefly Aerospace steigen unterdessen an der NASDAQ 5,07 Prozent auf 52,06 US-Dollar. Am Markt heißt es, die Unternehmen würden als potenzielle Profiteure eines SpaceX-Börsengangs gehandelt - die Logik dahinter: Ein IPO des mit Abstand größten privaten Raumfahrtkonzerns dürfte die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren für den gesamten Sektor erhöhen. So handelt es sich bei den gefragten Unternehmen um solche, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Zudem würde der SpaceX-IPO mit einer Bewertung im Billionenbereich den Raumfahrtsektor als Anlageklasse auf eine neue Stufe heben. Für Investoren, die bislang keinen direkten Zugang zu SpaceX hatten, rücken börsennotierte Wettbewerber und Zulieferer als Proxy-Investments in den Fokus - das erklärt die Breite der Bewegung über nahezu alle Raumfahrttitel hinweg. Auch die Aktien von Rocket Lab und AST SpaceMobile ziehen an. Rocket Lab steigt an der NASDAQ 8,22 Prozent auf 135,76 US-Dollar, AST SpaceMobile klettert 8,63 Prozent auf 115,00 US-Dollar.

Fantasie dominiert, Fundamentaldaten fehlen

Auffällig ist, dass die aktuelle Kursrally im Nebenwertebereich vor allem von Stimmung und Sektorfantasie getragen wird. Konkrete operative Impulse aus den Unternehmen selbst liegen nicht vor. Für Investoren mit Positionen in kleineren Raumfahrtwerten bleibt die Volatilität entsprechend hoch - gerade wenn sich der Zeitplan oder die Bewertung eines SpaceX-Listings verändern sollte.

Ob SpaceX die genannte Bewertungsspanne tatsächlich am Markt durchsetzen kann, hängt von zahlreichen Faktoren ab - vom konkreten Zeitplan über das Emissionsvolumen bis hin zur Frage, wie viel Fantasie Investoren dem Starlink-Geschäft und dem Starship-Programm zugestehen. Für die kleineren börsennotierten Raumfahrtwerte wird entscheidend sein, ob die heutige Euphorie über den IPO-Tag hinaus trägt oder ob sie nach den ersten Details zur Angebotsstruktur wieder abebbt.

Der nächste belastbare Datenpunkt dürfte die Veröffentlichung des SpaceX-Prospekts sein, der erstmals detaillierte Finanzkennzahlen offenlegen und damit einen Bewertungsanker für den gesamten Sektor liefern wird.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: SpaceX, Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

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