Heute im Fokus

MBDA und SAFRAN treiben "Thundart"-Projekt voran. Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO? Amazon stellt offenbar Rechenleistung für GitHub bereit. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. Weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA sollen am Freitag beginnen.