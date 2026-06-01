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Heute im FokusDAX über 25.000-Punkte-Marke -- NEL-CEO kündigt Rücktritt an -- PUMA, DroneShield, GM, Lockheed Martin, ViaSat, Iridium und EchoStar, Redcare Pharmacy, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
MBDA und SAFRAN treiben "Thundart"-Projekt voran. Aktien von ViaSat, Iridium und EchoStar im Blick: Sind das die unterschätzten Profiteure des SpaceX-IPO? Amazon stellt offenbar Rechenleistung für GitHub bereit. Barclays stuft Papiere von Porsche von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung. Weitere Verhandlungen zwischen Iran und USA sollen am Freitag beginnen.
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