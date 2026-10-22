NVIDIA-Aktie nach Musks Chip-Ansage: Wie belastbar ist die Nachfrage?

SpaceX als Großabnehmer

22.10.26 11:31 Uhr

SpaceX will Monat für Monat NVIDIA-Chips in Betrieb nehmen und die Aktie steigt, doch wie lange trägt der Bedarf, wenn die Beschaffung nachfragegetrieben bleibt?

• Analysten bleiben einhellig bei "Buy" mit Kurszielen um 300 US-Dollar, warnen jedoch vor möglichen Risiken durch die hohe Markteupassung und die Unsicherheit bei der tatsächlichen Nachfrage.

SpaceX setzt auf NVIDIA-Rechenleistung im Dauerlauf

NVIDIA selbst nennt Kapazität als Engpass der Branche

Analysten bleiben einhellig bei Buy

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SpaceX-Chef Elon Musk erklärte am Dienstag in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, das Unternehmen nehme monatlich rund 200.000 GB300-Chips von NVIDIA in Betrieb. Die NVIDIA-Aktie legte am Mittwoch an der NASDAQ daraufhin um 2,54 Prozent auf letztlich 221,97 US-Dollar zu. Am Donnerstag verliert sie vorbörslich zeitweise 2,15 Prozent auf 217,19 US-Dollar. Für Anleger stellt sich die Frage, wie dauerhaft dieser Bedarf ist.

Was Musk bei SpaceX angekündigt hat

SpaceX sei auf Kurs, diese Menge in jedem verbleibenden Monat dieses Jahres in Betrieb zu nehmen, sagte Musk. Das Tempo gelte auch 2027, dann überwiegend mit Rechenleistung der Plattform Vera Rubin, sagte er. An anderer Stelle sprach er von 220.000 Chips pro Monat, die Zahl schwankt in der Aufzeichnung also zwischen Ziel und Beschreibung des Ist-Zustands. Strom, Kühlung, Batterien und Netzwerk dafür bereitzustellen, bezeichnete er als irrsinnig, doch genau das geschehe gerade.

Bis Jahresende erwartet Musk rund 2,5 bis 3 Gigawatt Rechenleistung. Ein Trainingscluster mit 440.000 Vera-Rubin-Chips soll bis Ende des zweiten Quartals 2027 online sein. Wie SpaceX in einer Pressemitteilung mitteilte, lag die Rechenleistung zum 30. September bei 1,7 Gigawatt, nach 0,6 Gigawatt ein Jahr zuvor.

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NVIDIA-Aktie zwischen Nachfrage und Engpass

Futurum-Analyst Shay Boloor rechnete auf X hoch, aus Musks Monatszahl ergäben sich rund 600.000 GPUs allein von SpaceX im vierten Quartal.

NVIDIA selbst beschrieb am Mittwoch in einer Pressemitteilung die Lage bei den Lieferketten-Partnern. Konzernchef Jensen Huang erklärte darin, die Nachfrage sei außergewöhnlich und die Kapazität der Engpass. Die Substratkapazität will NVIDIA in drei Jahren ab Oktober um das 2,5-Fache steigern, zudem fließt ein Vorschuss von 1,1 Milliarden US-Dollar an KYEC für Testanlagen in den USA. Laut der Mitteilung vom Mittwoch soll die gesamte Testkapazität von 2026 auf 2027 verdoppelt werden.

Musk sagte, SpaceX habe bei anderen Cloud-Anbietern keine freien Kapazitäten zum Anmieten gefunden, und erwartet einen langanhaltenden Mangel an Rechenleistung. Finanzchef Bret Johnsen betonte dagegen, SpaceX wolle bei der Chipbeschaffung nachfragegetrieben und vorsichtig bleiben und sie an die kurzfristige Kundennachfrage anpassen. Für NVIDIA heißt das: Der Bedarf ist hoch, doch die Abnahme hängt bei diesem Großkunden an der Auslastung seiner eigenen Kunden.

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Analysten sehen NVIDIA weiter bei Buy

Goldman Sachs führt NVIDIA in einer Studie von Analyst James Schneider mit Buy und einem Kursziel von 300 US-Dollar, veröffentlicht am Mittwoch. Needham-Analyst Quinn Bolton nannte am selben Tag ebenfalls Buy und 300 US-Dollar.

Der aktuelle Analystenkonsens lautet Strong Buy: Alle 33 Analysten raten zu Buy, das mittlere Kursziel liegt bei 323,45 US-Dollar. Das entspricht rund 45,7 Prozent mehr als dem Kurs vom Mittwoch. Die Kurszielspanne reicht von 275 bis 465 US-Dollar.

Die Analystenlage ist damit geschlossen positiv. Offen bleibt, wie viel der SpaceX-Bestellungen sich in NVIDIAs eigenen Zahlen niederschlägt.

Was das für NVIDIA-Anleger bedeutet

Für Anleger bestätigt Musks Ankündigung vor allem das Bild, das NVIDIA selbst zeichnet: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteigt das Angebot, und der Engpass liegt in der Fertigung, nicht beim Absatz. Wenn ein einzelner Kunde wie SpaceX Monat für Monat rund 200.000 GB300-Chips in Betrieb nimmt und für 2027 ein vergleichbares Tempo auf der Vera-Rubin-Plattform plant, unterstreicht das die Planungssicherheit, die Großkunden derzeit signalisieren. Die Kursreaktion fällt dennoch moderat aus. Das zeigt, dass der Markt hohe Nachfrage bei NVIDIA längst einpreist und einzelne Großaufträge den Kurs kaum noch sprunghaft bewegen. Hinzu kommt, dass Musks Angaben zwischen 200.000 und 220.000 Chips pro Monat schwanken und teils Ziel, teils Ist-Zustand beschreiben. Anleger sollten die Zahlen daher als Richtungsangabe verstehen, nicht als gesicherte Bestellmenge.

Wichtiger als die Größe der Ankündigung ist die Frage, wie belastbar dieser Bedarf ist. Hier liefert SpaceX selbst ein Gegengewicht: Finanzchef Bret Johnsen betont, die Chipbeschaffung solle nachfragegetrieben und vorsichtig bleiben und sich an der kurzfristigen Kundennachfrage orientieren. Damit hängt ein Teil von NVIDIAs Absatz an der Auslastung der Rechenzentren seiner Kunden und letztlich daran, ob deren Endkunden die KI-Kapazitäten tatsächlich zahlungskräftig nutzen. Die Ausweitung der Substrat- und Testkapazitäten sowie der Vorschuss von 1,1 Milliarden US-Dollar an KYEC zeigen, dass NVIDIA mit anhaltendem Wachstum rechnet und bereit ist, dafür vorzuleisten. Für Aktionäre bedeutet das: Kurzfristig spricht viel für weiter steigende Umsätze, mittelfristig bleibt das Risiko eines Investitionszyklus, der sich abschwächen kann, sobald Kunden ihre Ausbaupläne an die tatsächliche Nachfrage anpassen. Die jüngsten Kursrückgänge bei fremdfinanzierten KI-Cloud-Anbietern zeigen, dass die Finanzierung der Abnehmer zu einem Faktor für die Chipnachfrage werden kann.

Bei der Positionierung spricht das Gesamtbild für ein Halten bestehender Engagements mit Augenmaß. Alle 33 Analysten im Konsens raten zum Kauf, diese Einigkeit ist allerdings auch ein Warnzeichen: Wenn alle optimistisch sind, bleibt wenig Raum für positive Überraschungen, während Enttäuschungen umso stärker wirken können. Entscheidend wird sein, ob sich die angekündigten Großprojekte in NVIDIAs eigenen Quartalszahlen und Ausblicken wiederfinden und ob die Kapazitätserweiterungen rechtzeitig greifen, um die Nachfrage auch tatsächlich in Umsatz umzuwandeln.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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