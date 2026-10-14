Abseits von SpaceX: Diese Raumfahrt-Aktie hat laut Morgan Stanley enormes Kurspotenzial

SpaceX-Alternative

14.10.26 08:20 Uhr

Trotz steigender Umsätze und voller Auftragsbücher schreibt der Raumfahrtkonzern Rocket Lab weiter Verluste. Morgan Stanley sieht dennoch deutliches Kurspotenzial.

• Analysten sind optimistisch bezüglich der Rocket Lab-Aktie, das Unternehmen wächst schnell, ist aber bisher nicht profitabel, wobei das Wachstum stark von der erfolgreichen Einführung der Neutron-Rakete abhängt.

• Der Fokus liegt auf der erfolgreichen Entwicklung der Neutron-Rakete und der Übernahme von Iridium, wobei die Tests der Neutron noch ausstehen und die behördlichen Genehmigungen für Iridium noch ausstehen.

• Morgan Stanley sieht die Rocket Lab-Aktie als unterbewertet mit großem Aufwärtspotenzial, obwohl das Unternehmen noch Verluste schreibt und in der Testphase der Neutron-Rakete steckt.

Morgan Stanley setzt auf eine Raumfahrt-Aktie jenseits von SpaceX

Neutron-Rakete bleibt der entscheidende Prüfstein

Verluste und Mittelabfluss begleiten das Wachstum weiter

Werbung

Morgan Stanley hält die Rocket Lab-Aktie laut The Motley Fool für unterbewertet. Der Raumfahrtkonzern wächst schnell und füllt seine Auftragsbücher, schreibt aber weiter Verluste. Für Anleger hängt vieles an der Neutron-Rakete und an der Iridium-Übernahme.

Morgan Stanley setzt auf Rocket Lab-Aktie

Morgan Stanley hat für Rocket Lab, einen Anbieter von Raketenstarts, Satelliten und Raumfahrtkomponenten, laut The Motley Fool ein Kursziel von 105 US-Dollar festgesetzt. Zum letzten Schlusskurs von 64,22 US-Dollar ergibt sich daraus ein enormes Aufwärtspotenzial von 63,5 Prozent. Der Börsenwert liegt aktuell bei 39,32 Milliarden US-Dollar.

Zum Vergleich: SpaceX kommt auf 2,22 Billionen US-Dollar. Allein mit Starlink erlöse das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 mehr als 10 Milliarden US-Dollar, so The Motley Fool.

Werbung

Zahlen, Aufträge und Verluste

Im zweiten Quartal 2026 erzielte Rocket Lab einen Rekordumsatz von 234 Millionen US-Dollar, ein Plus von 62 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte 2,36 Milliarden US-Dollar. Dem standen ein Nettoverlust von 49,3 Millionen US-Dollar und ein operativer Cashflow von minus 134,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr gegenüber. Liquide Mittel von 2,13 Milliarden US-Dollar sichern die Finanzierung.

Ende September meldete das Unternehmen einen Vertrag über 20 Electron-Missionen mit Synspective, Starts jährlich von 2028 bis 2031. Es ist der größte kommerzielle Electron-Vertrag der Firmengeschichte. Für das dritte Quartal stellt Rocket Lab 250 bis 265 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht.

Neutron und Iridium als Weichensteller

Die größere Neutron-Rakete befindet sich noch in der Testphase und muss erst zuverlässig die Umlaufbahn erreichen. Rocket Lab peilt weiterhin eine Lieferung von Neutron zur Startrampe im vierten Quartal 2026 an; einen verbindlichen Erstflugtermin nennt das Unternehmen nicht. Neutron soll auch Flatellite-Raumfahrzeuge für die US Space Force starten – im Rahmen eines Auftrags über 397 Millionen US-Dollar.

Werbung

Bei Iridium Communications stimmten die Aktionäre am 24. September 2026 zu. Der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet, behördliche Genehmigungen stehen aus. Die Finanzierung ist durch ein Aktienprogramm über rund 1,94 Milliarden US-Dollar gesichert.

Rocket Lab statt SpaceX-Aktie? Was Anleger beachten sollten

The Motley Fool verweise auf einen der besten Sicherheitsrekorde der Branche und erwarte schnelleres Wachstum, sobald Neutron regelmäßig fliegt. Das Unternehmen ist jedoch bisher nicht profitabel.

Die Analystenlage ist positiv: Von 18 von TipRanks erfassten Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf, drei empfehlen zum Halten. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Bei einem mittleren Kursziel von 104,44 US-Dollar ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von 62,62 Prozent.

Beobachtenswert bleibt, ob Neutron die Testphase abschließt und ob die behördlichen Genehmigungen für die Iridium-Übernahme eintreffen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.