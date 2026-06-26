DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.298 -0,1%Euro1,1391 +0,1%Öl72,41 -0,9%Gold4.061 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen? Lockup-Fristen im Blick: Wann werden die ersten großen SpaceX-Aktienpakete auf den Markt geworfen?
ETF-Auszahlplan mit System: So funktioniert Bond Laddering für Privatanleger ETF-Auszahlplan mit System: So funktioniert Bond Laddering für Privatanleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil