Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

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Heute im Fokus

Broadcom-Aktie nach enttäuschenden Ergebniszahlen im Sinkflug. Commerzbank will UniCredit-Angaben durch Finanzaufsicht prüfen lassen. Siemens Energy startet Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro. Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz. Pershing Square gibt bei Übernahme von Universal Music auf. EU gibt grünes Licht für BASF-Verkauf an Carlyle - mit Auflagen.