Novartis-Aktie: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Studienziel

Spätphasenstudie

08.09.26 07:46 Uhr

Novartis hat mit einem experimentellen Medikament gegen die neuromuskuläre Erkrankung myotone Dystrophie Typ 1 das primäre Ziel in einer Spätphasenstudie nicht erreicht.

Das Medikament Del-desiran sei eine von drei Therapien gewesen, die der Schweizer Pharmakonzern durch die 12 Milliarden US-Dollar schwere US-Übernahme von Avidity Biosciences in seine Pipeline aufgenommen hatte, teilte Novartis am Dienstag mit.

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In der Studie habe Del-desiran im Vergleich zu einem Placebo keine signifikante Verbesserung des primären Endpunkts gezeigt, so Novartis. Gemessen wurde, wie lange Patienten mit myotoner Dystrophie Typ 1 benötigten, bis sie ihre Hand nach dem Greifen wieder öffnen konnten.

Das Unternehmen teilte mit, das Medikament habe bei anderen Endpunkten Anzeichen einer klinischen Wirksamkeit gezeigt. Zudem stünden die Sicherheitsdaten im Allgemeinen im Einklang mit früheren Studien.

Novartis wertet nach eigenen Angaben derzeit den vollständigen Datensatz aus und will das am besten geeignete weitere Vorgehen für Del-desiran mit den Gesundheitsbehörden besprechen.

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Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent im Zeitraum von 2025 bis 2030.

DJG/DJN/uxd/brb

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