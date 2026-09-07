DAX 26.007 -0,2%ESt50 6.404 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,24 ±0,0%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.402 -0,9%Euro 1,1625 +0,0%Öl 98,5 +1,5%Gold 4.408 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Spätphasenstudie

Novartis-Aktie: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Studienziel

Novartis-Aktie: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Studienziel

Novartis hat mit einem experimentellen Medikament gegen die neuromuskuläre Erkrankung myotone Dystrophie Typ 1 das primäre Ziel in einer Spätphasenstudie nicht erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
127.00 EUR -6.60 EUR -4.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Das Medikament Del-desiran sei eine von drei Therapien gewesen, die der Schweizer Pharmakonzern durch die 12 Milliarden US-Dollar schwere US-Übernahme von Avidity Biosciences in seine Pipeline aufgenommen hatte, teilte Novartis am Dienstag mit.

Werbung

In der Studie habe Del-desiran im Vergleich zu einem Placebo keine signifikante Verbesserung des primären Endpunkts gezeigt, so Novartis. Gemessen wurde, wie lange Patienten mit myotoner Dystrophie Typ 1 benötigten, bis sie ihre Hand nach dem Greifen wieder öffnen konnten.

Das Unternehmen teilte mit, das Medikament habe bei anderen Endpunkten Anzeichen einer klinischen Wirksamkeit gezeigt. Zudem stünden die Sicherheitsdaten im Allgemeinen im Einklang mit früheren Studien.

Novartis wertet nach eigenen Angaben derzeit den vollständigen Datensatz aus und will das am besten geeignete weitere Vorgehen für Del-desiran mit den Gesundheitsbehörden besprechen.

Werbung

Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent im Zeitraum von 2025 bis 2030.

DJG/DJN/uxd/brb

DOW JONES

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.