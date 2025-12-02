DAX23.694 +0,4%Est505.687 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.519 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner! Löst der geplante Deutschlandfonds eine Neubauwelle aus? Drei potenzielle Gewinner!
Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch Bitcoin wieder über 90.000-Dollar-Marke: Kryptomärkte stabilisieren sich nach jüngstem Einbruch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Spahn appelliert an Kritiker des Rentenpakets

02.12.25 16:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn appelliert an die Kritiker aus den Reihen junger Abgeordneter, sich an ein Mehrheitsvotum der Fraktion für das umstrittene Rentenpaket der Koalition zu halten. "Ich weiß, wie viele Kolleginnen und Kollegen mit sich ringen in der Abwägung unterschiedlicher Aspekte", sagte der CDU-Politiker vor einer Fraktionssitzung in Berlin.

Wer­bung

In der Sitzung werde aber ein übliches Stimmungsbild abgefragt, ob die Fraktion mehrheitlich Zustimmung empfiehlt. "Wenn das der Fall ist, dann gibt es die klare Erwartung auch in unserer Arbeitsordnung, dass dann diejenigen, die es anders gesehen haben in dieser Abstimmung, dann gemeinsam mit der Mehrheit der Fraktion im Deutschen Bundestag abstimmen", sagte Spahn. Wer das nicht plane, müsse es vorab anzeigen, dann würden Gespräche geführt.

Geht um "mehr als diese Sachfrage"

Der Fraktionschef betonte mit Blick auf die inhaltlichen Einwände der Jungen Gruppe in der Fraktion: "Die Botschaft, dass Reformen notwendig sind, die ist angekommen." Jetzt gehe es aber "um mehr als diese Sachfrage". Deutschland brauche eine stabile Koalition. "Wir sind diese Koalition. Eine Koalition mit knapper Mehrheit, ja, aber eine Koalition, die dann nach langen Debatten eben auch zu den notwendigen Entscheidungen kommt."

Spahn mahnte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der Fraktionssitzung, es gehe jetzt konkret um die Stabilität der Regierung. Bei einem Scheitern würden 90 Prozent der Unionswähler fragen, was man da mache. Er appellierte an die Abgeordneten, zusammenzustehen.

Wer­bung

Union und SPD verfügen über eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Zur Jungen Gruppe, die sich wegen Kritik an Milliardenkosten gegen das Rentenpaket stemmt, zählen aber 18 Abgeordnete. Das heißt, dass die Koalition ohne sie keine sichere eigene Mehrheit hat. Auch jenseits der Jungen Gruppe gibt es weitere Unionsabgeordnete, die das Rentenpaket skeptisch sehen./sam/mfi/bk/DP/nas