Spahn berät mit Ampel über Wiedereinführung kostenloser Tests

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Bitcoin nähert sich Rekordhoch - Ether so teuer wie nie -- Twittert-Umfrage: Musk lässt sich zu Aktienverkauf verpflichten -- Covestro, Henkel, VW, Siemens Gamesa im Fokus

China-Talfahrt sorgt für Milliarden-Verlust bei Investor Softbank. VW investiert bis 2026 eine Milliarde Euro in Lateinamerika. Altprojekt in Chile belastet HOCHTIEF-Ergebnis im laufenden Jahr. Gerresheimer kauft Rechte an Injektoren von Midas Pharma. Third Point wohl bei Richemont eingestiegen. Chinesischer Automarkt erneut mit empfindlichem Verkaufsdämpfer. QIAGEN legt Rechtsstreit bei.