Spahn bestätigt Aufhebung der Impfpriorisierung am 7. Juni

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Impfpriorisierung wird in Deutschland am 7. Juni aufgehoben, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Allerdings betonte er, dass damit im Juni noch nicht alle Bürger bereits geimpft werden könnten, da im kommenden Monat noch nicht genug Vakzine für alle in Deutschland lebenden Menschen zur Verfügung stünden.

"Auch wenn wir jetzt den nächsten Schritt planen, auch wenn wir jetzt in den Blick nehmen am 7. Juni die Priorisierung aufzuheben, werden wir doch weiterhin auch Geduld brauchen miteinander", erklärte Spahn nach Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz (GMK)."Auch wenn wir die Priorisierung aufheben, wird es nicht möglich sein, alle innerhalb des Junis schon zu impfen, die geimpft werden wollen. Sondern wir werden die Impfkampagne wie geplant bis weit in den Sommer hinein auch fortsetzen müssen."

Spahn versprach allerdings, dass jeder Impfwille in den nächsten Wochen bis in den Sommer hinein ein Impfangebot bekommen werde.

Aktuell seien über 40 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. Davon hätten über 30 Millionen ihre Erstimpfung enthalten und weitere 9 Millionen ihre Zweitimpfung bekommen. Bis Ende Mai würden insgesamt 40 Prozent der Deutschen mindestens erstmals geimpft sein, so Spahn. Bei den über 60-Jährigen seien bereits über 70 Prozent geimpft.

Am 7. Juni könnten dann auch Betriebsärzte und private Ärzte die Impfstoffe gegen das Coronavirus verabreichen.

