Spahn: Brauchen für guten Herbst und Winter hohe Impfquote

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland wird nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nur dann die Corona-Beschränkungen im Herbst und Winter weitgehend aufheben können, wenn sich möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Denn es sei klar, dass derjenige, der nicht geimpft sei im Herbst und Winter, sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit infizieren werde.

"Wir brauchen am Ende auch miteinander ein Bewusstsein dafür, dass es eben nicht nur um den Schutz für den Einzelnen geht, sondern es ist hier ein Teamspiel, es ist eine Teamaufgabe. Wenn wir, wenn Deutschland, wenn Europa raus will aus dieser Pandemie, brauchen wir eine hohe Impfquote", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. "Wer einen guten Herbst, einen guten Winter will mit möglichst wenig Beschränkung und Einschränkung, mit möglichst wenig Infektionen, der braucht eine möglichst hohe Impfquote bei allen, wo geimpft werden kann."

Spahn sprach sich zudem dagegen aus, jetzt schon Versprechungen wie von Außenminister Heiko Maas (SPD) zur Aufhebung von allen Corona-Maßnahmen im August zu machen, die man schwer halten könne. Für Geimpfte gebe es bereits Erleichterungen. Aber er gehe davon aus, dass Masken im Herbst und Winter noch immer in Innenräumen getragen werden müssten, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhielten.

July 07, 2021 02:50 ET (06:50 GMT)