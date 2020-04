Spahn: Corona-Ausbruch ist beherrschbar geworden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die Corona-Pandemie in Deutschland für beherrschbar. Die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens sei erfolgreich gewesen, erklärte er in einer Zwischenbilanz zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland.

"Wir haben es geschafft das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag", sagte Spahn am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin. "Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden" Es sei eine sehr wichtige und ermutigende Zahl, dass seit dem 12. April täglich mehr Menschen genesen als Neuinfektionen registriert würden.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts lobte, dass es eine Reihe positiver Nachrichten bei der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland gebe. So sei die Ansteckungsrate bei 0,7 Prozent, also Infizierter stecke weniger als einen Menschen an. "Wir haben eine erste Welle ganz gut überstanden... aber das kann sich jeder Zeit ändern", so RKI-Präsident Lothar Wieler auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn. Deutschland steht laut Wieler immer noch am Anfang der Pandemie und wird noch "viele Monate" mit dem Virus leben müssen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gewarnt, dass bei einer Reproduktionsrate von 1,2 Prozent das deutsche Gesundheitssystem im Juni an seine Grenze käme. Bislang sei das deutsche Gesundheitssystem "zu keiner Zeit" überfordert gewesen, sagte Spahn.

Zuschlag für heimische Produktion von medizinischen Masken

Eine gute Nachricht sei auch, dass in dieser Woche über 50 deutschen Unternehmen der Zuschlag für die heimische Produktion von medizinischen Schutzmasken gegeben werden konnte, von denen in den vergangenen Wochen zu wenige zur Verfügung gestanden haben. Ab Mitte August könnten pro Woche 10 Millionen FFP2-Masken und 40 Millionen Operationsmasken produziert werden.

Mit dieser Größenordnung könne der Bedarf im Gesundheitssystem "im Großen und Ganzen als Basisbedarf" gedeckt werden. "Bei einer Epidemie, bei der wir nicht wissen, wie lange sie uns auch beschäftigen wird, ist, denke ich, diese Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig", so Spahn.

Ab Mai solle es in den Kliniken schrittweise zu einer neuer Normalität komme. Anfangs sollten 25 bis 30 Prozent der verfügbaren Intensivbetten für Corona-Patienten verfügbar gehalten werden.

