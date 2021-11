Spahn: Dieser Winter hat das Risiko, "sehr,sehr hart" zu werden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem sehr schwierigen Winter gewarnt. Bei den Corona-Infektionen befände sich Deutschland in einem exponentiellen Wachstum, bei dem sich die Zahlen alle 12 bis 14 Tage verdoppelten. Bund und Länder sollten sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am morgigen Donnerstag auf weitere Maßnahmen verständigen. "Es ist gerade ziemlich ernst", sagte Spahn auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. "Dieser Winter hat eben das Potential, das Risiko sehr sehr hart zu werden." Deutschland müsse dieses exponentielle Wachstum brechen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

"Deswegen braucht es schnell auch weitere Entscheidungen, die eben diese Dynamik brechen. Diese Woche ist endlich eine Woche der Entscheidungen", sagte Spahn. Es gebe Zyniker, die die Lage so beschrieben, dass man entweder geimpft, genesen oder gestorben sei. "In Wahrheit ist es genau so", so Spahn. Die Infektionszahlen haben laut Robert Koch-Institut am Mittwoch einen neuen Rekordwert erreicht. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erhöhte sich auf 319,5 (Vorwoche: 232,1) und erreichte damit den zehnten Tag in Folge einen neuen Höchststand.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2021 04:01 ET (09:01 GMT)