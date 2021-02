Spahn: Digitaler Impfnachweis in etwa 12 Wochen verfügbar

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einer raschen Verfügbarkeit der digitalen Impfnachweise gegen das Coronavirus. Derzeit sei der Bund dazu in einem Dringlichkeits-Vergabeverfahren, sagte Spahn in Berlin. Ziel sei, diesen "dann eben innerhalb von - plus/minus, bitte beachten - 12 Wochen verfügbar zu machen".

Beim Zeitpunkt legte sich Spahn nicht so genau fest, nachdem er zuvor bereits seine Ankündigung von bundesweiten, kostenlosen Schnelltests ab 1. März kassieren musste. Bereits am Montag hatte das Corona-Kabinett beschlossen, digitale Impfnachweise entwickeln zu lassen. Grundlage war eine entsprechende Entscheidung des Europäischen Rates vom Januar. Es gebe aber sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz und die Sicherheit, so der Gesundheitsminister.

Die Bundesregierung hatte bislang ohnehin geplant, im Rahmen der elektronischen Patientenakte einen digitalen Impfpass einzuführen. Dies war allerdings erst für den 1. Januar 2022 vorgesehen. Spahn betonte, es werde daher nun eine vorübergehende frühere Lösung ermöglicht. Nicht festlegen wollte er sich bei der Frage, ob Geimpfte wieder mehr Freiräume haben dürfen. "Die Diskussion findet ja statt und muss auch stattfinden", so Spahn.

