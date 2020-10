Spahn drängt zu nachvollziehbaren innerdeutschen Reisebeschränkungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bei allem Verständnis für die von Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ausgesprochenen innerdeutschen Reisebeschränkungen zur Nachvollziehbarkeit gemahnt. Er könne "gut" verstehen, dass einige Bundesländer diese Regelung haben. Zuvor hatten die beiden Bundesländer aufgrund hoher Infektionszahlen für einzelne Berliner Bezirke eine 14-tägige Quarantänepflicht angeordnet.

"Gleichzeitig müssen wir aber miteinander schauen in der aktuellen, dynamischen Infektionslage, dass alles auch noch nachvollziehbar und einhaltbar...bleibt", so Spahn am Montag. "Was ich mir viel mehr wünschte wäre, dass wir in Berlin wie in Bremen, wo wir sehr hohe Inzidenzen haben, ein sehr dynamischen Infektionsgeschehen...,dass dort eben mit dem notwendigen Willen auch mit der Durchsetzung der Regeln herangegangen wird."

Mit Blick auf die Verordnung, Masken in Berlin tragen zu müssen, sagte Spahn, das sei "eine ohne Zweifel" nachvollziehbare Maßnahme. "Aber genauso wichtig und nachvollziehbar fände ich es, wenn keine Partys mehr so stattfinden wie wir es jetzt auch am Wochenende wieder gesehen haben", so Spahn. "Das passt nicht zur Infektionslage einer Stadt wie Berlin."

Regeln müssten in Berlin auch durchgesetzt werden, so Spahn. Es sei auf Dauer nicht hilfreich, wenn Berlin die Corona-Beschränkung in Bezirke unterteile. Besser wäre ein Ansatz, der die ganz Stadt einbeziehe.

In Berlin gibt es inzwischen vier Bezirke, wo die 7-Tages-Inzidenz bei Neuinfektionen über dem Grenzwert von 50 Fälle pro 100.000 Einwohner liegt: Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg. Die Bundesregierung spricht bei der Betrachtung des Auslands nach dem Überschreiten des Grenzwerts von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen eine Reisewarnung aus.

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat am Montag die aktuelle Lage beraten. Zunächst wurden keine Ergebnisse des Treffens bekannt.

