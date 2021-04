Spahn: Entwurf zu vollständig Geimpften liegt nächste Woche vor

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will den Umgang mit vollständig Geimpften noch bis Ende des kommenden Monats in einem eigenen Gesetzentwurf regeln. Er gehe davon aus, "dass wir ihn in der nächsten Woche haben von Seiten der Bundesregierung", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Anschließend müssten noch Bundestag und Bundesrat in der Debatte beteiligt werden. Der späteste Termin für einen Beschluss in der Länderkammer ist nach Aussage Spahns der 28. Mai.

Studien zeigten, dass das Ansteckungsrisiko bei vollständig Geimpften noch geringer sei als bei negativ Getesteten, sagte der CDU-Politiker. Deswegen seien für sie in einem ersten Schritt bereits die Quarantänevorgaben gelockert worden. Schwieriger sei die Abwägung beim Umgang mit den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Spahn begrüßte, dass sich die Corona-Infektionszahlen derzeit stabilisieren, wenn auch auf hohem Niveau. "Das reicht aber leider noch nicht. Die Zahlen sind immer noch zu hoch", betonte Spahn. Die Intensivstationen seien weiter am Anschlag. "Die Zahlen müssen nicht nur stagnieren, sie müssen weiter runter." Am Donnerstag registrierte das Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 24.736 neue Corona-Fälle, nach 29.518 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank leicht auf 154,9.

