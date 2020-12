Spahn: Erste Corona-Impfungen bereits am Tag nach Weihnachten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer gegeben hat, soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unmittelbar nach Weihnachten mit den Impfungen begonnen werden. "Die ordentliche Zulassung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus ist ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung", betonte Spahn über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Bereits am Tag nach Weihnachten werden die ersten Pflegebedürftigen in der stationären Altenpflege geimpft", betonte Spahn. Die Verwundbarsten würden zuerst geschützt.

Auch Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) reagierte erfreut über das positive Votum der EMA. "Das Licht am Ende dieses Pandemie-Tunnels ist heute noch einmal viel heller geworden", erklärte sie in einer Pressemitteilung. "Wir können nun hoffen, dass auch in Kürze die EU-Kommission grünes Licht für den Einsatz des Impfstoffs von Biontech und Pfizer geben wird. Dann kann sehr bald bei uns in Deutschland mit den Impfungen begonnen werden", hob Karliczek hervor.

"Jetzt kann's losgehen", twitterte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Eine Nachricht, die Hoffnung macht: Wissenschaft made in Germany und heute die Impfstoff-Zulassung für ganz Europa", erklärte der Vizekanzler. Durch die Corona-Krise komme man nur gemeinsam - "solidarisch und souverän".

December 21, 2020 10:13 ET (15:13 GMT)