Spahn erwartet Impfstofflieferung von Moderna in kommender Woche

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einer zügigen Bereitstellung von Impfdosen des US-Herstellers Moderna zur Impfung gegen das Coronavirus auch in Deutschland. "Wir gehen von einem Start der Lieferung in der nächsten Woche aus", sagte er in Berlin. Zugleich erneuerte er sein Impfversprechen an die Bevölkerung: "Wir können allen in Deutschland im Sommer ein Impfangebot machen", denn Deutschland habe "mehr als genug Impfstoff von mehreren Herstellern bestellt".

Spahn sagte, er rechne noch am heutigen Mittwoch mit der Zulassung des Moderna-Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Der zuständige Ausschuss der Amsterdamer Behörde setzt seine Beratungen fort, nachdem die Experten am Montag noch nicht zu einem Ergebnis gekommen waren. Von Moderna und dem Mainzer Unternehmen Biontech mit seinem US-Partner Pfizer, deren Vakzin bereits zugelassen ist, erhalte Deutschland im Laufe des Jahres über 130 Millionen Dosen. "Die Verträge dazu sind da."

Spahn reagierte damit auch auf Kritik des Koalitionspartners SPD und aus der Opposition, zu wenig Impfstoff über die EU-Kommission beschafft zu haben. Der Grund für die derzeitige Knappheit seien "nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern die zu geringen Produktionskapazitäten zu Beginn", so Spahn. Der CDU-Politiker verwies auf Pläne von Biontech, einen weiteren Herstellungsstandort in Marburg zu eröffnen. Dies sei möglicherweise bereits im Februar der Fall, wodurch die Produktion "massiv" ausgebaut werden könne.

Mit Blick auf den Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag kündigte Spahn auch eine neue Verordnung an, um die Verbreitung der mutierten Virusvariante stärker einzudämmen. Diese werde derzeit erarbeitet und soll "schnellstmöglich" in den nächsten Wochen erlassen werden. Bund und Länder hatten am Dienstag vereinbart, solche Mutationen "durch verstärkte Sequenzierung zu entdecken und deren Ausbreitung durch priorisierte Nachverfolgung und Quarantäne möglichst weitgehend zu begrenzen". Spahn zufolge gehe es dabei etwa um Informationskanäle und Vergütungsfragen.

January 06, 2021 07:12 ET (12:12 GMT)