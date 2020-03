Spahn erwartet keinen Lebensmittelengpass wegen Coronavirus

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet keinen Lebensmittelengpass wegen der Ausbreitung des Coronaviruses in Deutschland. "An bestimmten Stellen wird der Alltag eingeschränkt werden müssen, aber es besteht kein Anlass, davon auszugehen, dass die Lebensmittel knapp werden", sagte der CDU-Politiker im SWR nach Angaben des Senders.

Wichtig sei der Kampf gegen den Virus und das Verhindern einer Panik. Alles was die Ausbreitung des Coronavirus reduziere, sei sinnvoll. Die Empfehlung in Baden-Württemberg, dass Kinder und Lehrer, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, zu Hause bleiben sollten, sei richtig.

Wirtschaftliche Folgen werde es geben, da China über Wochen einen Produktionsstillstand durchlebt habe, so Spahn weiter. In der Folge der Erkrankung müsse man auch über das richtige Maß an Globalisierung und Arbeitsteilung sprechen. Unsicherheit sei immer schlecht für die Wirtschaft.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Robert Koch Instituts bislang rund 150 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

