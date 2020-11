Spahn erwartet zügigen Vertragsabschluss mit Biontech, Pfizer über Impfstoff

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet einen zügigen Vertragsabschluss der Europäischen Kommission mit den Unternehmen Biontech SE und Pfizer über einen Impfstoff gegen das Copronavirus. Aktuell gebe es Vorvereinbarungen. "Die angesprochene Menge von mindestens 200 Millionen Dosen für Europa, für die Europäische Union, ist jedenfalls gesichert. Sie muss jetzt halt nur final auch im Vertrag abgesichert werden", erklärte Spahn am Dienstag. Die Europäische Kommission verhandelt im Namen der Europäischen Union mit dem deutschen und mit dem amerikanischen Pharmaunternehmen. Ziel sei es, eine "faire solidarische Lösung" für alle 27 EU-Mitgliedsstaaten zu finden, auch für die kleineren und finanzschwächeren Länder, so Spahn.

Deutschland alleine werde eine große Menge der Impfdosen bekommen. "Wir gehen davon aus, und sind auch damit angetreten, bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland zu sichern", so Spahn.

Spahn erwartet zügige Zulassung

Am Montag hatten die beiden Unternehmen mitgeteilt, dass ihr Impfstoffkandidat in der ersten Zwischenanalyse zu 90 Prozent wirksam im Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bei Probanden ohne nachweisliche vorangegangene Sars-CoV-2-Infektion sei. Sie planen zudem zügig Anträge zur Notfallzulassung bei US-Arzneimittelbehörde FDA und bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, sobald der erforderliche Meilenstein zur Sicherheit des Impfstoffs erreicht ist. Spahn sagte, er rechne dann mit einer zügigen Zulassung des Impfstoffs, sollte dieser die Voraussetzungen für die Zulassung erfüllen.

Geschlossene Verträge der EU mit Pharmafirmen über einen möglichen Corona-Impfstoff gebe es bislang mit Astra-Zeneca und dem französischen Pharmakonzern Sanofi, so Spahn. Auch mit Johnson & Johnson sei ein Vertrag "im Grunde auch abgeschlossen", so Spahn. Er gehe davon aus, dass die Europäische Kommission nach den Vorverträgen mit Biontech und Pfizer nun "in den nächsten Tagen zu einem finalen Vertragsschluss kommen" werde. Man könne es den Europäern und insbesondere den Deutschen nicht erklären, wenn ein Impfstoff in den USA und in anderen Regionen der Welt verfügbar wäre und dort geimpft würde, aber in Deutschland und Europa nicht.

"Es geht ja auch um viele rechtliche Fragen, gerade bei einem solchen neuen Impfstoff. Und die sind eben gut ausverhandelt worden und jetzt wird es zusammengeführt", so Spahn über die Dauer der Verhandlungen.

Die Bundesregierung setzt laut Spahn auf "mehrere Pferde" bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes und hofft auf eine breite und freiwillige Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Eine Durchimpfungsrate zwischen 55 und 65 Prozent der Bevölkerung würde sehr mithelfen, die Dynamik dieses Virus zu brechen, hatte Spahn am Montag erklärte.

