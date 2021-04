Spahn: Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, haben eindringlich vor einer Überlastung des Gesundheitssystems wegen steigender Corona-Zahlen gewarnt. "Es braucht einen Lockdown, um die aktuelle Welle zu brechen und dauerhaft und stabil deutlich unter 100 bei der Inzidenz zu kommen", sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das kann eine Brücke bauen, um dann testgestützt mehr zu öffnen." Man müsse Kontakte vermeiden und Mobilität herunterfahren. "Wir dürfen nicht warten, bis die Kliniken überlastet sind", warnte Spahn.

Wieler nannte die Lage in den Krankenhäusern, "sehr, sehr ernst" und betonte, diese würden in den nächsten Wochen massiv belastet. Beide betonten, die aktuellen Zahlen spiegelten das Infektionsgeschehen nicht verlässlich wider. "Daher sollten die aktuell relativ niedrigen Zahlen unser Handeln nicht leiten", mahnte Spahn. In den Krankenhäusern steige die Zahl der Corona-Patienten viel zu schnell. Verlässlichere Zahlen zu den Neuinfektionen seien Mitte nächster Woche zu erwarten, kündigte Wieler an.

Spahn mahnte zu konsequenten und möglichst bundeseinheitlichen Maßnahmen. Eine Bund-Länder-Runde wäre dafür "das richtige Format", eine kurze Rücksprache reiche jedenfalls angesichts der Lage nicht. "Ich kann mich über manche Einschätzung nur wundern", sagte er mit Blick auf die Diskussion über die Verschiebung der für Montag geplanten Bund-Länder-Runde.

Inzwischen hätten 14,7 Prozent der Deutschen eine Erstimpfung und fast 6 Prozent den vollständigen Schutz erhalten. Der Gesundheitsminister bekräftigte, dass alle, die die zweite Impfdosis erhalten hätten, zwei Wochen später so behandelt würden, als hätten sie gerade einen Test gemacht. Beim Reisen könne die Testpflicht für vollständig Geimpfte weitgehend entfallen. Zudem kündigte Spahn an, nächste Woche würden auch dem Bundestag Astrazeneca-Impfdosen zur Verfügung gestellt, um über 60-jährige Abgeordnete zu impfen.

