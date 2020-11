Spahn: Für Bewertung der Corona-Maßnahmen noch zu früh

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor einer übereilten Lockerung der Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie gewarnt, solange die Neuinfektionen nicht deutlich sinken. "Wir können jetzt, heute, am 13. November noch gar nicht abschließend bewerten, was die Maßnahmen vom 2. November tatsächlich für einen Unterschied machen", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. "Wir sehen sozusagen die richtige Tendenz, aber wir sehen noch nicht, ob wir damit dahin kommen, wo wir hinmüssen."

Dies könne man auch jetzt noch gar nicht sehen. Deswegen solle man "jetzt auch miteinander dieses Stück Geduld haben, das dann eben in den nächsten Tagen auch abzuwarten", forderte der CDU-Politiker. "Eigentlich ist es zu früh, das jetzt schon zu bewerten." Das Coronavirus habe "eine lange Bremsspur", warnte Spahn. Man sehe erst sehr zeitverzögert in den Zahlen, ob Maßnahmen wirkten. Die Regierung habe auch "nie gesagt, dass der November jetzt hart ist und dann alles so ist wie vorher", hob er hervor.

FDP-Chef Christian Lindner hatte zuvor in derselben Sendung eine neue Strategie im Umgang mit dem Virus gefordert. "Wir müssen ja schauen, dass wir eine Strategie entwickeln, die durchhaltbar ist", sagte er. Das Ende der jetzigen Maßnahmen sei nicht absehbar. "Uns wurde gesagt, das sind kurzfristige Maßnahmen - meine Prognose ist, sie werden auf Dauer verlängert." Das verursache irgendwann einen nicht mehr verantwortbaren Schaden. Lindner regte zudem an, FFP2-Schutzmasken kostenfrei an ältere und vorerkrankte Personen auszugeben.

Spahn zeigte sich dafür grundsätzlich aufgeschlossen. "Das ist sicherlich eine Option", sagte er in dem nachfolgenden Interview. Sie führe allerdings nicht dazu, dass man die jetzt ergriffenen Maßnahmen nicht mehr brauche.

