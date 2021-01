Impftempo nimmt langsam zu - Spahn will Angebot für alle im Sommer

Berlin (Reuters) - Nach anfänglichen Problemen nimmt das Tempo der Corona-Impfungen in Deutschland langsam Fahrt auf: Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag, dass inzwischen 750.000 Menschen eine Erstimpfung erhalten hätten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab an, dass innerhalb eines Tages mehr als 69.000 Personen geimpft wurden - mehr als an jedem anderen Tag bislang. Angesichts der steigenden Produktion von Corona-Impfstoffen sei es möglich, im Sommer ein "Impfangebot an alle" zu machen, sagte der Gesundheitsminister. Er rechtfertigte die Corona-Beschränkungen als "bittere Medizin", die aber angesichts der hohen Infektionszahlen nötig seien. Deutschland befinde sich in einer der schwersten Phase der Pandemie.

In Bund-Länder-Kreisen gibt es eine Debatte, ob man aus Angst vor der Ausbreitung der hochansteckenden Virus-Varianten die Lockdown-Maßnahmen nicht kurzfristig weiter verschärfen sollte. Der SPD-Politiker Carsten Schneider sprach von einem "Wettlauf mit der Zeit", um wieder zu normalen Zuständen zurückzukommen.

Das RKI meldete am Mittwoch 19.600 neue Corona-Fälle. 1060 Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus innerhalb von 24 Stunden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 155. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen angesteckt haben. Bund und Länder streben einen Wert von 50 an. Als Hoffnungsschimmer bezeichnete Spahn die sinkende Zahl der Corona-Intensivpatienten in deutschen Krankenhäusern. Sie fiel am Mittwoch erneut leicht auf 5159 Personen.

Spahn sagte, dass die Debatte über knappe Impfstoffe schon bald von der Debatte über die Impfbereitschaft der Bevölkerung abgelöst werde. Er erwarte im zweiten Quartal eine deutliche Entspannung bei den Lieferungen. Nach Informationen von Reuters will die Firma Baxter im westfälischen Halle ab Ende Februar/Anfang März im Auftrag des Impfstoff-Herstellers BioNTech mit der Produktion beginnen. Innerhalb von 18 Monaten sei die Produktion in einer dreistelligen Millionen-Höhe an Impfdosen geplant, hieß es in Branchenkreisen. Spahn räumte Fehler beim Impfbeginn ein: "Natürlich ruckelt es bei der größten Impfkampagne der Geschichte." Aber es sei eine Struktur aufgebaut worden, "die hochfahren kann und wird", sagte er. Jetzt komme es vor allem auf die Impfbereitschaft der Bevölkerung an, "wenn wir das Virus besiegen wollen". Um das Ziel einer sogenannten Herdenimmunität der Bevölkerung im Sommer zu erreichen, müssten täglich aber mehrere hunderttausend Personen geimpft werden.

Für Irritationen sorgte, dass in Berlin und Brandenburg Moderna-Impfdosen zunächst wegen des Zweifels an ihrer Qualität zurückgehalten wurden. "Die Qualität der Impfdosen wird durch den Transport nicht beeinträchtigt. Die Impfdosen können unbedenklich verwendet werden", betonte ein Sprecher des Ministeriums gegenüber Reuters. Dies habe die Bundeswehr bestätigt, die für die Logistik zuständig ist. Zuvor hatte es Zweifel gegeben, ob die nötige Kühlung der Impfstoffe während des Transports immer einhalten worden war.

Im Bundestag gab es aus der Opposition auch scharfe Kritik an der Bundesregierung. FDP-Chef Christian Lindner sprach angesichts der hohen Zahlen von Toten unter älteren Menschen von einem "Politikversagen mit Anlauf und mit Ansage", weil es weiterhin einen ungenügenden Schutz von Alten- und Pflegeheimen gebe.