Spahn: Impfangebot "wohl im 2. Quartal" für alle Deutschen - Kreise

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will allen Interessierten in Deutschland voraussichtlich im Frühjahr eine Impfung gegen das Coronavirus ermöglichen. Während einer außerordentlichen Sitzung der Unionsfraktion zur aktuellen Corona-Situation sagte der CDU-Politiker, dass es "wohl im zweiten Quartal" solch ein Impfangebot geben werde, hieß es aus Unionskreisen. Zuvor hatte die Tageszeitung Die Welt darüber berichtet.

Im Dezember hatte Spahn noch gesagt, er erwarte, dass Ende des Sommers rund 60 Prozent der deutschen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein könnten.

Die Abgeordneten wollen in der Sitzung über den aktuellen Stand der Bekämpfung der Corona-Pandemie debattieren. Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun informierten dazu die Abgeordneten.

In den vergangenen Tagen hat es deutliche Kritik an dem schleppenden Start der Impfkampagne in Deutschland gegeben. Bislang wurden rund 1,34 Millionen Impfdosen ausgeliefert. Ende der Woche werden weitere 760.000 Dosen erwartet. Bis Ende Januar sollen laut Bundesgesundheitsministerium 4 Millionen und rund 11 Millionen bis Ende des ersten Quartals hinzukommen.

