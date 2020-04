Spahn: Impfstoffstudie gutes Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Zulassung eines ersten deutschen Corona-Impfstoffkandidaten für klinische Tests als "gutes Signal" bezeichnet. Der CDU-Politiker schränkte am Mittwoch in Berlin aber ein, es werde noch Monate dauern, bis tatsächlich ein Impfstoff zur Verfügung stehen könne. "Aber dass wir das überhaupt jetzt mal aus den Laboren heraus erproben können, ist schon ein qualitativer Schritt."

Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte zuvor mitgeteilt, dass das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung erhält, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Es ist die erste Zulassung für solche Tests in Deutschland. In anderen Ländern laufen Spahn zufolge bereits entsprechende Studien./jr/DP/eas