Spahn in Paris: Bei Gesundheitssicherheit besser zusammenarbeiten

PARIS (dpa-AFX) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich in Paris für eine bessere europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Gesundheitssicherheit und Pandemie-Vorsorge ausgesprochen. In der Corona-Krise habe man bereits auf pragmatische Weise kooperiert, sagte Spahn am Dienstag am Rande eines Treffens mit seinem französischen Amtskollegen Olivier Véran. "Wir sind stärker zusammen - das ist das, was der Tag heute ausdrückt."

In Vérans Ministerium waren nach ergänzenden Angaben auch die Ressortchefs aus Österreich, Luxemburg und dem Nicht-EU-Land Schweiz eingeladen. Frankreich hatte zuvor mit einer militärischen Zeremonie auf der Place de la Concorde den vier Partnerländern Deutschland, Österreich, Luxemburg und Schweiz gedankt, die im Frühjahr Corona-Patienten aus Ostfrankreich behandelt hatten. Ostfrankreich war besonders von der Pandemie betroffen./cb/DP/jha