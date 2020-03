Spahn kritisiert Berlins Vorgehen in der Corona-Epidemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat mit Unverständnis auf die Entscheidung der Behörden im Bundesland Berlin reagiert, das Bundesligafußballspiel zwischen Union Berlin und Bayern München am Wochenende stattfinden zu lassen.

Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, "wir sind eben in einer Phase, wo das jetzt ein einheitlicheres Vorgehen braucht". Er sei sehr froh, dass die allermeisten Bundesländer sehr konsequent daran gegangen seien. "Und ich bin etwas verwundert, über das, was hier in Berlin mit diesem Fußballspiel passiert."

Spahn hatte am Wochenende empfohlen, Großveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern abzusagen. Aber die Entscheidung wird von Behörden vor Ort getroffen. Bundesländer wie Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten am Dienstag solche Großveranstaltungen verboten.

Die örtlichen Behörden im Stadtbezirk Treptow-Köpenick hatten Union Berlin informiert, dass sie "nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Risikobewertung in Bezug auf die Ausbreitung des Corona-Virus entschieden haben, keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel zu erlassen", so eine Mitteilung des Fußballvereins.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wiederum hat kritisiert, dass es ein deutschlandweites Vorgehen bräuchte, sonst würden Veranstaltungen in Berlin abgesagt, aber in Brandenburg stattfinden dürfen.

