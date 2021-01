Spahn lässt Verzögerung zweiter Impfdosis prüfen - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt nach Informationen des Nachrichtengmagazins Der Spiegel mehrere Maßnahmen, um die Corona-Impfungen in Deutschland zu beschleunigen. Um größere Teile der Bevölkerung schnell gegen das Coronavirus zu immunisieren, prüfe sein Ministerium eine Verlängerung des Abstands zwischen der Verabreichung der ersten und der zweiten Impfdosis. Dies gehe aus einem Papier des Ministeriums hervor, berichtete das Magazin.

Durch eine Verlängerung der Zeitspanne zwischen den beiden Einzelimpfungen könnte die Verfügbarkeit des Impfstoffs kurzfristig erhöht werden. Das Ministerium habe die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts um eine Prüfung des Vorgehens gebeten, heißt es demnach in dem Papier. Bislang wurden in Deutschland 1,34 Millionen Impfdosen der gemeinsamen Hersteller Biontech und Pfizer ausgeliefert.

Da sich in der Praxis herausgestellt habe, dass aufgrund einer "Überfüllung" der Fläschchen statt fünf vorgesehener Impfdosen sechs Dosen entnommen werden können, spreche sich das Ministerium dem Papier zufolge außerdem für dieses Verfahren aus. Dies sei "bei Einhaltung aller Sorgfaltspflichten" in Absprache mit dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Hersteller bereits am 27. Dezember 2020 gegenüber den Ländern befürwortet worden. So könnte die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen um bis zu 20 Prozent erhöht werden.

In dem Papier heißt es den Angaben zufolge zudem, der Bund wolle Biontech beim Ausbau der Kapazitäten zur Impfstoffherstellung unterstützen. Angestrebt werde eine Verdopplung.

