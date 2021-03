Spahn: Mehr als genug Corona-Schnelltests in den Lagern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor dem Beginn kostenloser Coronavirus-Schnelltests für alle Bürger ab Montag betont, dass ausreichend Tests verfügbar seien. Ab Montag finanziere der Bund für alle Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal pro Woche einen Test, und dies werde "zügig" anlaufen. "Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da", hob Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin hervor. Die Lager seien voll.

Nicht überall würden die Schnelltests allerdings schon am Montag verfügbar sein. "Das wird sich in den Tagen danach entwickeln." In den Lagern seien die Tests verfügbar, aber einige Länder müssten noch Teile der nötigen Infrastruktur aufbauen. Für Selbsttests gebe es derzeit sieben zugelassene Hersteller, sie würden nach eigenen Angaben 20 Millionen Tests pro Woche schaffen. "Ich biete mich auch als Kontaktbörse an", sagte Spahn. Er werde jedem Ministerpräsidenten anbieten, einen Kontakt zu den Herstellern zu vermitteln.

Zu den Arztpraxen, die ab April in die Impfkampagne einbezogen würden, sollten später auch die Betriebsärzte hinzukommen, kündigte er an. Dieser Schritt sei vorbereitet. Aber "zu diesem Zeitpunkt der Notwendigkeit von Priorisierung" sei dies aus seiner Sicht noch nicht der Fall, sagte Spahn. Es werde "eher im zweiten Quartal" dazu kommen. Das hänge von der Menge des Impfstoffs ab. "Testen, Impfen, Vorsicht - dieser Dreiklang wird in den nächsten Wochen besonders wichtig sein", betonte er. "Es geht darum, mehr Freiheit zu erreichen und gleichzeitig das Erreichte nicht zu verspielen."

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Robert Wieler, warnte, es sei "absehbar", dass die britische Virusmutation "bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird". Dann werde es noch schwieriger sein, das Virus im Zaum zu halten. Der Anteil der Variante habe vergangene Woche schon bei über 40 Prozent gelegen, nachdem es vor zwei Wochen noch etwas über 20 Prozent gewesen seien.

Spahn verteidigte aber die von Bund und Ländern vereinbarte Öffnungsstrategie. "Wir gehen an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist", sagte der Gesundheitsminister. "Keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar."

March 05, 2021