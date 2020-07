Spahn offen für Tests für Reiserückkehrer

BERLIN (Dow Jones)--Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland sollen möglicherweise sofort nach ihrer Einreise auf das Coronavirus getestet werden. Dazu hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch mit den Gesundheitsministern der Länder ausgetauscht, wie ein Sprecher seines Ressorts mitteilte. "Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob und wie Rückkehrer aus Risikogebieten getestet werden und wie Quarantäneerfordernisse besser durchgesetzt werden."

Details zu den Tests wollen die Gesundheitsminister bei ihren Gesprächen am Freitag klären. Bislang müssen sich Reisende aus Risikogebieten unverzüglich nach ihrer Ankunft in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

