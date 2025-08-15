Spahn: Ohne Merz hätte Europa keine wahrnehmbare Stimme

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn sieht Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) als treibende Kraft in Europa bei den Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine. "Ohne Friedrich Merz hätte Europa in diesen Tagen keine einheitliche Haltung und damit keine wahrnehmbare Stimme", sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es ist maßgeblich das Verdienst des Kanzlers, dass auch die USA zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit ist."

Spahn betonte: "Der Westen ist in entscheidenden Stunden geeint. Europa und die USA stehen zusammen. Von den Entwicklungen der nächsten Tage hängt viel ab, für die Ukraine und für unsere Sicherheit."

Am kommenden Montag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Washington erwartet, um mit US-Präsident Donald Trump über dessen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zu beraten. Davor werden wichtige europäische Staats- und Regierungschefs mit Selenskyj sprechen./sk/DP/zb