Spahn pocht auf Kassenfinanzierung der Corona-Tests

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Krankenkassen bei der Finanzierung der flächendeckenden Coronavirus-Tests einbeziehen. "Ich denke schon, dass es auch eine Verantwortung der Kassen ist, dort mitzuzahlen", sagte Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Mit Blick auf die Weigerung der AOK, sich entsprechend zu beteiligen, betonte er: "Das entscheidet noch der Gesetzgeber, was die Krankenkassen bezahlen und was nicht." Auch die Finanzierung werde man mit dem Bundestag besprechen.

Die Debatte sei "gleichwohl richtig und wichtig", sagte Spahn. Testen sei einer der Schlüssel, warum Deutschland es einigermaßen gut durch die bishierge Krise geschafft habe. Dies sei notwendig angesichts der Situation in den Pflegeheimen, wo das Virus "sehr hart, sehr brutal zuschlägt". Die Krankenhäuser hätten bereits damit begonnen, die Tests auszuweiten.

Die AOK hatte argumentiert, dass es sich um eine Maßnahme zum allgemeinen Bevölkerungsschutz handle, für die die Länder zuständig seien. Die Regierung will die Zahl der Coronavirus-Tests von derzeit wöchentlich 650.000 auf bis zu 4,5 Millionen steigern.

April 24, 2020 04:18 ET (08:18 GMT)