DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.537 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,68 +1,7%Gold3.643 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Spahn rechtfertigt erneut Masken-Beschaffungen

10.09.25 16:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sein umstrittenes Vorgehen bei Maskenkäufen zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 erneut gerechtfertigt. "Da geht es um sechs, acht Wochen, wo wir unter größter Notlage, Mangellage, sehr kurzfristig Schutzmasken besorgen mussten, während die ganze Welt sie wollte", sagte der Unionsfraktionschef der Deutschen Presse-Agentur. "Und da, ja, mussten wir auch außergewöhnlich handeln." Wenn immer dazu Fragen aufkämen, stelle er sich denen auch.

Wer­bung

Spahn steht unter Druck, weil sein Ministerium sich 2020 in die Beschaffung eingeschaltet hatte und Lieferverträge ohne Verhandlungen zu festen hohen Preisen einging. Wegen dann nicht abgenommener Masken klagten Lieferanten. Aus Streitigkeiten drohen dem Bund Milliardenrisiken. Die 2024 vom Ministerium eingesetzte Sonderermittlerin Margaretha Sudhof stellte in einem Bericht fest, dass Spahn gegen den Rat seiner Fachabteilungen handelte. Die Juristin wurde am Mittwoch erneut im Haushaltsausschuss des Bundestags dazu befragt.

Aufarbeitung in Kommission "der richtige Weg"

Zu Forderungen von Grünen und Linken nach einem Untersuchungsausschuss sagte Spahn, in einer Enquete-Kommission des Bundestags sei jetzt mit der Aufarbeitung begonnen worden. "Ich denke, das ist der richtige Weg." Genauso wichtig sei ihm - auch als damals verantwortlicher Minister - dass in der Kommission auch Themen darüber hinaus bearbeitet würden. Wenn er auf die Pandemie angesprochen werde, gehe es meistens eher um den Umgang mit Geimpften und Nicht-Geimpften oder Schließungen von Schulen und Kitas.

Mit Blick auf Vorwürfe und das Agieren der Opposition sagte der CDU-Politiker: "Die Grünen versuchen offensichtlich, aus dem Ganzen politischen Geländegewinn zu machen, indem sie vergessen, wie die Zeit damals war."/sam/mfi/DP/nas