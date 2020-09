Spahn über Nord Stream 2: Es liegt an Russland, wie es weitergeht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Zusammenhang zwischen der Pipeline Nord Stream 2 und dem Anschlag auf den russischen Oppositions-Politiker Alexej Nawalny hergestellt. "Es liegt jetzt auch an Russland, wie es weitergeht", sagte Spahn der Bild-Zeitung. "Es gibt am Ende keine wirtschaftspolitische Frage, die wichtiger ist als unsere außen- und sicherheitspolitische Interessen", betonte er. "Das ist für mich sehr, sehr klar." Man könne nicht zur Tagesordnung übergehen. Es liege "an Russland, jetzt aufzuklären und zu informieren."

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock unterstrich die Forderung der Partei, das Pipelineprojekt zu stoppen. "Man muss diesmal schnell reagieren", forderte sie im ZDF-Morgenmagazin. "Es muss wahrscheinlich dann Entschädigung geben, aber aus meiner Sicht führt auch sicherheitspolitisch für Europa kein Weg daran vorbei." Das Projekt konterkariere alle anderen Sanktionen, die man bereits habe. Die Investoren hätten sich dem Risiko gestellt, dass rechtliche Fragen noch nicht geklärt seien, sagte Baerbock.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Vorwürfe aus Russland zurückgewiesen, die Bundesregierung verzögere die Ermittlungen, und einen Baustopp für die Pipeline nicht ausgeschlossen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans (SPD) hat hingegen erklärte, mit einem Baustopp schade Deutschland am Ende sich selbst.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 03:12 ET (07:12 GMT)