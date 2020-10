Spahn und RKI beunruhigt über Anstieg der Corona-Infektionen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler haben sich am Donnerstag besorgt über den jüngsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen gezeigt. Es gelte nun zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät.

Zuvor hatte das RKI die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen mit 4.058 angegeben.

"Sie besorgen mich sehr. Wir wollen verhindern, dass die Zahl der Infizierten exponentiell steigt, dass es zu irgendeinem Punkt in der Pandemie kommt, wo wir die Kontrolle verlieren", sagte Spahn auf einer Presskonferenz zur Corona-Lage im Herbst. "Da sind wir noch nicht. Aber ich kann ihnen den Punkt auch nicht nennen."

Er betonte, es gebe "kaum ein Land in Europa", das diese Krise bis hierhin so gut hat bewältigen können. "Unser Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überfordert, und es gibt insgesamt eine sehr sehr hohe Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern", sagte Spahn. "Wir dürfen dieses Erreichte aber nicht verspielen."

Auch Wieler betonte, dass es Deutschland den Umständen entsprechend gut gehe, weil wir uns an die Maßnahmen gehalten haben. "Aber die aktuelle Situation beunruhigt mich sehr", sagte Wieler. "Wir wissen nicht, wie sich die Lage in Deutschland in den nächsten Wochen entwickeln wird. Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrollierbar verbreitet."

Spahn und die Experten sagten auf der Pressekonferenz, dass man heute mehr über das Virus wisse und dies in der Bekämpfung helfe.

Besonders in geschlossenen Räumen müsse man bei Feiern die Hygieneregeln beachten, so Spahn. Beim Einkaufen habe es bislang keinen Infektionsausbruch gegeben. Auf die Frage, wann und ob ein erneuter Lockdown des öffentlichen Lebens nötig sei, sagte Spahn, es gelte darum wachsam und achtsam zu sein und die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

